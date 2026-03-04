資金湧入港匯升見7.8　漲幅半年最急

中評社香港3月4日電／中東局勢持續升溫，資金避險下美元強勢。與美元掛鈎的港元同樣受惠，加上套息交易平倉，港匯兌美元昨日一度高見7.8056，創一個月新高，單日升幅達0.2%，是近半年來最急。



大公報報導，星展解釋，港元與美元掛鈎，聯繫匯率十分穩健，當然吸引避險資金。花旗認為，若中東金融中心遭遇打擊，避險需求有望提升香港作為安全金融樞紐的吸引力，中國資產很可能成為受惠者。



港元匯價走強，反映資金流入港元。受港匯強勢帶動，港元短期拆息普遍向上。隔夜拆息由2.10厘升至2.12厘，1周拆息亦由2.14厘升至2.15厘，兩周拆息持平於2.22厘。中長期拆息方面，即1個月至12個月全線下跌，其中6個月跌幅最明顯，跌0.069厘，反映市場對中長期資金需求未見上升，銀行流動性仍然充裕。



中國資產有望受惠



隨著中東戰事延燒，花旗表示，若中東的金融中心遭遇任何升級的打擊，可能會改變全球資本配置格局，資金的避險流動有望提升香港和新加坡作為安全金融樞紐的吸引力，而中國資產很可能成為這一資本轉移的受益者。該行認為，對中國的主要經濟影響體現在油價層面，或使工業生產者出廠價格指數（PPI）按年轉正時間早於此前預期。



與此同時，花旗認為，美元的潛在上漲，也會與人民銀行上周將遠期售匯風險準備金率歸零舉措相呼應，為人行應對人民幣升值壓力提供短暫緩衝。適度的人民幣升值有助於外部再平衡，但不利於國內再平衡，因此人行對人民幣過快升值保持謹慎態度。



花旗稱，不斷演變的地緣政治局勢，為美國總統特朗普的訪華行程帶來新變數，不過當前環境，反而有可能增強中美在擴大中國採購美國能源方面的共識。鑒於特朗普訪華安排在大約4周後，近期事態恐為籌備工作增添變數，對取得重大突破不宜期待過高。



瑞士央行或干預法郎升勢



星展香港環球金融市場策略師李若凡表示，港匯轉強，主要受惠於美元強勢帶動。她解釋，地緣政治局勢緊張，資金傳統流向美元、瑞士法郎及日圓等避險貨幣，惟日本過於依賴中東能源入口，令日圓受壓；瑞士央行則表示會出手干預法郎過度升值，令美元資產更受歡迎。



李若凡指出，港元與美元掛鈎，聯繫匯率亦十分穩健，自然吸引避險資金。至於昨日港匯急升，則與港元套息交易平倉有關。她預期，由於美元強勢，港匯再升空間有限，除非有資金流入股市或新股市場，否則料港匯於7.8水平左右上落。