外資看漲人民幣　瑞銀料年內見6.7

市場普遍預期，人民幣短期將呈弱勢震盪。不過，外資機構仍看好人民幣中長期表現。（大公報） 中評社香港3月4日電／受地緣局勢緊張影響，美元避險屬性突顯，在岸人民幣兌美元昨日收跌142點，報6.8997。市場普遍預期，人民幣短期將呈弱勢震盪。不過，外資機構仍看好人民幣中長期表現。



大公報報導，瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告，基於估值偏低、企業結匯需求預計保持強勁，以及政策面釋出支持穩步升值的信號，這三大因素支持未來一年人民幣升勢。瑞銀相應調整預測，將今年6月、9月和12月美元兌人民幣預測值，由此前的6.9、6.8和6.8，分別上調至6.8、6.75和6.7。



人民幣估值低 具吸引力



中國官方昨日將人民幣兌美元中間價上調148點至6.9088，創近34個月新高。分析認為，此舉反映官方在市場波動下維穩人民幣的意圖。三菱日聯銀行分析師孫武表示，受地緣局勢影響，人民幣短暫承壓，中間價繼續發揮穩定市場預期的關鍵作用。



瑞銀報告指出，在全球資產配置中，維持對人民幣“具吸引力”的觀點，毋須對沖美元投資組合中的人民幣多頭部位。報告解釋，人民幣估值偏低，經通脹調整後的貿易加權匯率接近13年低點；過去12個月中國月度貿易順差持穩於約1000億美元，將支持結匯態勢持續。



此外，瑞銀預計美聯儲局再減息50個基點後，將結束本輪寬鬆周期，從中美利差來看，美元兌人民幣大幅下行的空間有限。