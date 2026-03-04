國台辦：台商台胞共同期盼家國團圓

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月4日電（記者 陳思遠）春節假期，兩岸“小三通”客運航綫迎來兩岸同胞返鄉探親旅游熱潮，國台辦發言人張晗3月4日在例行新聞發布會上表示，兩岸“小三通”平穩運行，便利兩岸民衆特別是台胞探親訪友，兩岸同胞團團圓圓迎新春、歡歡喜喜過大年，台商台胞從中感受到兩岸一家的親情洋溢，共同期盼家國團圓。



有記者提問說，春節假期，兩岸“小三通”客運航綫迎來兩岸同胞返鄉探親旅游熱潮，請介紹有關情況。



張晗指出，春節期間，兩岸“小三通”航綫持續平穩運行，便利兩岸民衆特別是台胞探親訪友、歡度春節和旅游觀光。據統計，廈門至金門、泉州至金門、福州馬尾至馬祖、連江黃岐至馬祖4條“小三通”客運航綫，共投入15艘船舶提供9413個客位，每周安排126個往返船班252班次。



張晗表示，2月2日至2月26日，“小三通”航綫共計運行850餘班次，同比增長4.66%，運載旅客15.24萬人次，同比增長27.61%。廈金、福馬航綫客流量均達到複航以來新高。春節期間“小三通”口岸提供一站式出行服務，全力保障旅客高效便捷出行。客運站開展書法家現場送福等活動，打造“福滿港口”特色場景，讓兩岸旅客候船時感受到喜慶祥和的濃濃年味。



還有記者追問說，春節前後，大陸各地各部門關心關愛台商台胞，兩岸同胞共度佳節、共迎新春，台灣同胞紛紛表示感受到家的溫暖。請介紹有關情況。



張晗稱，新春佳節之際，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤赴福建福州看望慰問台商台胞，出席台商台胞迎新春座談會和“謀發展 促融合——兩岸同胞共賀丙午新春”聯誼活動，全國台企聯部分會務幹部，各地台協會會長和台商台胞台青代表，島內工商界重要人士和馬祖、金門兩地鄉親220餘人參加。兩岸同胞跨越海峽、相聚一堂，以同根文化為紐帶，以相通鄉情為橋梁，共赴這場溫暖的團圓之約。



張晗認為，大陸各級政府、各地台辦紛紛走訪屬地台資企業、看望慰問台商台胞，表達關心關愛，廣泛聽取意見，幫助台商台企解決實際問題。同時，各地還舉辦豐富多彩的兩岸同胞聯誼和迎新春活動，兩岸同胞團團圓圓迎新春、歡歡喜喜過大年，台商台胞從中感受到兩岸一家的親情洋溢，共同期盼家國團圓。