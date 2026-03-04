國台辦：兩岸同胞共度新春佳節　共護文脈

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月4日電（記者 陳思遠）對於大陸各地舉辦豐富多彩的兩岸同胞共度新春佳節活動的有關情況，國台辦發言人張晗3月4日在例行新聞發布會上表示，大陸各地舉辦了豐富多彩的迎新春活動，兩岸同胞一起歡歡喜喜過大年，共賞民俗、共慶佳節。



有記者提問說，大陸各地舉辦了豐富多彩的兩岸同胞共度新春佳節活動。請介紹有關情況。



張晗表示，新春佳節之際，大陸各地舉辦了豐富多彩的迎新春活動，兩岸同胞一起歡歡喜喜過大年。



張晗列舉，福建省組織開展一系列閩台文化交流活動。福州市舉辦2026年新春團拜會，深入開展走訪慰問台胞台企系列活動。泉州市舉辦2026年“鄉親相愛一家人”台胞迎新春聯誼，泉州天後宮舉辦第二十屆泉•澎“乞龜”民俗文化活動。莆田市湄洲島開展護駕湄洲媽祖金身巡安布福活動，兩岸同胞歡聚媽祖故里共賞民俗、共慶佳節。龍岩連城將舉辦2026年閩台武術交流活動，包含兩岸武術暨舞獅展演、非遺民俗巡游等內容。



張晗稱，江蘇蘇州組織在蘇過年的兩岸家庭集體“回娘家”，近百名兩岸婚姻家庭成員共品麻油雞湯、蚵仔煎等兩岸特色菜肴，分享春節年俗故事。河北省台辦舉辦台胞台企迎新春聯誼會，來自北京、天津、山東及河北各地台商台胞代表110餘人歡聚一堂，分享參與京津冀協同發展的感受與成果，共話親情、共謀發展。