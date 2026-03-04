國台辦：倚美謀獨 台灣將終成美“提款機”

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月4日電（記者 陳思遠）日前，美台簽署所謂“對等貿易協定”，美將對台“對等關稅”從20%降至15%，台灣承諾對多數自美進口的工業和農產品實施零關稅或下調關稅，並增加848億美元自美採購。島內媒體認為所謂“對等關稅”根本不對等，是民進黨當局犧牲台灣經貿利益滿足美國索取的“黑箱操作”。對此，國台辦發言人張晗在今早例行新聞發佈會上回應稱，所謂“協議”，實則是美國對台灣的霸凌、打壓，更是民進黨當局企圖在經濟、產業、安全及所謂防務領域全方位與美捆綁和被美操縱的賣台契約，其中包藏著企圖推動兩岸“脫鉤斷鏈”、妄圖“倚外謀獨”“以武謀獨”的種種禍心。



張晗表示，民進黨當局不惜掏空台灣家底，做外部勢力“以台遏華”馬前卒，變台灣為美國產品傾銷地，最後只換來“人財兩空”卻仍沾沾自喜。這種無底線賣台、無條件投降行徑，背離台灣社會主流民意，損害台灣企業、民眾切身利益，必遭反噬。



同場也有記者問到，近日，美國總統特朗普接受採訪時稱，台灣偷走了我們的晶片業務，他們需要我們的保護，但並沒有付錢，引發島內關注。對此，張晗回應，民進黨當局頑固“倚美謀獨”，一再對美迎合討好，不惜犧牲台灣民眾長遠利益、摧毀台灣經濟發展前景，最終下場一定是任人宰割的“魚肉”和任由索取的“提款機”。

