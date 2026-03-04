中東地緣風險積聚 　全球市場震盪

中評社香港3月4日電／受美國和以色列對伊朗發動襲擊、中東地緣風險急劇升級影響，全球金融市場3日出現明顯波動。歐美股市明顯承壓，國際油價顯著飆升，金銀價格回落。



國際油價方面，3日交易時段，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格一度接近每桶78美元，倫敦布倫特原油期貨價格達每桶84.37美元。紐約和倫敦原油期貨主力合約盤中漲幅均超8%。



新華社報導，分析人士認為，在霍爾木茲海峽通行受阻情況下，即便其他國家加大供應，國際石油市場仍面臨供應緊張和短缺風險，地緣政治風險溢價預計將繼續保持在高位。



美股方面，受市場繼續擔憂中東局勢影響，紐約股市三大股指3日大幅低開，道瓊斯工業平均指數、標準普爾500種股票指數和納斯達克綜合指數盤中均出現超過1.5%的跌幅，道指跌幅超過900點，納指跌幅超2%。



歐洲股市方面，倫敦股市3日《金融時報》100種股票平均價格指數下跌2.71%，僅有4隻股票小幅上漲，其餘股價均大幅下跌；德國法蘭克福股市DAX指數3日開盤後一度下跌超過1000點，跌幅超過4%；3日法國巴黎股市CAC40指數開盤下跌1.47%，盤中跌幅一度擴大至逾3%。



分析人士指出，能源價格持續上漲引發市場憂慮。由於歐洲依賴中東天然氣供應，即便衝突發生在局部地區，但仍可能拖累歐洲經濟增長並推高通脹水平。



貴金屬價格方面，受美元指數走高、美國國債收益率上升等因素影響，黃金、白銀期貨價格大幅下跌。紐約商品交易所4月黃金期價盤中下跌3.58%，5月白銀期貨價盤中下跌8.62%。