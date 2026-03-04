廣深港高鐵激活灣區“動脈”　列車持續加密

中評社香港3月4日電／記者從深圳鐵路部門獲悉，2026年1月1日至2月28日，廣深港高鐵累計運送跨境旅客突破550萬人次。



深圳商報報導，據統計，2026年前兩個月，廣深港高鐵累計運送跨境旅客558.06萬人次，其中內地發往香港西九龍站客流達288.82萬人次，香港西九龍站發往內地客流達269.24萬人次，雙向流動更趨均衡，粵港澳大灣區人員往來熱度持續攀升。春運期間，廣深港高鐵列車日均開行382列，高峰時段每小時開行30列，平均2分鐘一列，形成類似“公交化”運營的軌道交通模式，極大縮短了廣深港之間的時空距離，促進了粵港澳大灣區“一小時生活圈”的深度融合。



深圳鐵路部門相關負責人表示，元宵佳節即將到來，港人北上內地探親、旅遊，內地旅客前往香港探親度假的需求旺盛。為提高兩地“雙向奔赴”旅客出行體驗，深圳鐵路“迎春花”服務隊持續推出“英語通、粵語通、深港通、鐵路通”四通服務，助力長者、外籍旅客，以及首次乘坐跨境高鐵的旅客出行。



值得一提的是，2026年1－2月，恰逢新圖實施和春運，廣深港高鐵列車持續加密，開行密度躍居全國第一。



分析人士指出，廣深港高鐵作為貫通內地與香港的交通大動脈，其“加速器”作用日益凸顯，有力促進了人才、技術、資金等要素的高效流動。2026年亞太經合組織（APEC）會議落子深圳，這一國際盛事將進一步促進灣區城市加速融合，也對區域交通網絡承載能力與服務水平提出了更高要求。廣深港高鐵作為跨境通道，其高效穩定運營，將為保障APEC會議順利舉行、促進國際交流合作、提升區域國際影響力提供堅實保障。