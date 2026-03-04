人大發布會受矚目 觀察新時期中國發展之窗

十四屆全國人大四次會議新聞發布會將於今天12時在人民大會堂新聞發布廳舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會將於今天12時在人民大會堂新聞發布廳舉行，大會發言人婁勤儉將就大會議程、全國人大工作等回應中外記者關切。



2026年是“十五五”開局之年，具有特殊重要意義。作為今年全國人大首場新聞發布會，本次發布會是觀察新時期中國國家治理、法治建設、發展藍圖與民生關切的重要窗口，備受海內外矚目。



為做好現場報導，中外記者早早抵達人民大會堂外等候。中評社記者在現場看到，上午9時30分，排隊等候入場的記者隊伍已綿延數十米；11時許安檢入場正式開始，隊伍更是拉長至百米之外。候場期間，天空飄起雪花，不少記者駐足拍攝雪景，為這場發布會增添了一抹別樣韵味。



本次大會將審查“十五五”規劃綱要草案，把黨中央決策部署轉化為國家意志與全民行動。站在新起點上，社會各界對穩增長、促就業、做強實體經濟抱有普遍期待。預計經濟增長、新質生產力、產業升級、改革開放等將成為發布會上的重點話題，發言人對年度與中長期發展思路的闡釋值得關注。



立法方面看點突出。繼民法典之後，我國第二部法典——《生態環境法典》（草案）將提請本次大會審議，標誌著生態環保治理邁入系統集成、法典化新階段。該法典統籌水、氣、土、生態、綠色低碳與法律責任，以法治築牢美麗中國根基。同時，民族團結進步促進法、國家發展規劃法等重要法律案一並提請審議，彰顯以良法善治保障長遠發展的制度安排。發布會有望就相關立法情況作出介紹。



涉台議題同樣牽動人心。2025年，全國人大常委會以立法形式確立台灣光復紀念日，以國家意志銘記歷史、捍衛主權與統一。本次發布會是否回應涉台問題，受到媒體廣泛關注。



在外場等候期間，記者與台媒同行閑聊。談及本次兩會關注的議題，台媒記者表示，今年重點關注大陸人工智能發展、產業升級等話題；同時，由於日前美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊行動，他也關心大陸在能源配置方面是否會有新動向。



（後方支援助理記者：劉一瑋）

