凌友詩答中評：兩岸要加強業界溝通共謀發展

港區全國人大代表凌友詩4日在人民大會堂接受中評社記者採訪（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）港區全國人大代表凌友詩4日在人民大會堂接受中評社記者採訪時表示，在兩岸關係發展進程中，不僅需要兩岸政治人物間展開交流，更需要加強兩岸業界之間的溝通與聯結，讓台灣各界真切看到兩岸未來發展的深度契合與相融共生，攜手同心、共謀發展。



談及對兩岸關係發展的期待，凌友詩指出，今年是“十五五”開局之年，“十五五”規劃對中國大陸的發展有著至關重要的意義。若規劃能夠成功落地，相信2035年建成社會主義現代化國家的實踐進程必然會提前。大陸的發展也將給台灣帶來極大的發展契機，台灣應當好好把握住這次寶貴機會。



大陸在AI和機器人領域快速發展，尤其是春晚中的高濃度機器人元素，讓這一領域成為吸引台灣同胞的新亮點。凌友詩表示，台灣年輕人對人工智能和機器人領域抱有濃厚興趣。同時，大陸在該領域的技術發展也能為養老照護需求較大的台灣提供有益參考。她指出，台灣的科技發展一直走在前沿，未來可以與大陸展開深度合作，攜手推動科技發展。



香港在兩岸關係發展中扮演著至關重要的角色，這是凌友詩對香港定位的明確判斷。她談到，近年來香港發展突飛猛進，全球競爭力穩居世界第一，城市建設水平位居世界前列，教育領域更是國際教育樞紐。此外，從香港的法治實踐中也能清晰看到鮮明的法治精神。香港的發展活力以及“一國兩制”在香港的成功實踐，能給台灣帶來極大的示範和啟示作用。大家能夠明確看到，兩岸統一之後，會為台灣的整體發展注入強勁動力，帶來巨大發展機遇。

