星島：中東硝煙挫投資信心　香港安全港地位顯

中評社香港3月4日電／美國與以色列聯手發動的空襲，點燃中東地區的新一輪戰火。伊朗隨即大舉報復，周邊凡設有美軍基地的國家均被列為打擊目標，而承擔全球五分一石油運輸量的霍爾木茲海峽，更遭全面封鎖。這場戰爭對國際油價、金價乃至全球金融市場的衝擊，顯而易見。星島日報今天社論指出，中東戰事雖連累全球，卻意外照亮香港的獨特光芒。當地資金在外圍環境不穩的情況下或會流向香港，揭示了在這個叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場的世界，香港優勢不僅未被削弱，反而越發彰顯。



中東亂局由來已久，成因盤根錯節。冷戰期間美蘇角力、以色列復國、伊朗巴列維王朝因採取親美和世俗路線而觸發保守派革命——種種因素疊加，令中東淪為一個火藥庫，實現穩定治理成為極其奢侈的目標。



社論指出，中東並非衹有混亂，相對穩定而又銳意發展的“綠洲”還是有的。沙特正全力推動“2030願景”，銳意擺脫對石油的過度依賴，成績初見；與伊朗隔海相望的杜拜，更憑藉金融產業迅速崛起，一躍成為連結歐亞的“超級聯繫人”。不過，這場戰爭畢竟赤裸裸地曝露了一個現實：中東始終無法擺脫衝突的陰影。



對投資者來說，政治局勢不穩意味缺乏可靠的預期——即使這次戰事結束，誰能保證明年不會烽煙再起？



社論續道，美伊戰爭爆發後，港股一直“捱沽”，被投資者視作提款機，昨日收市甚至是今年以來最低位。“財爺”陳茂波認為中東資金會來港避險，這番話說得略嫌太早，但長遠來說，此言非虛。香港大可把握中東持續不斷的亂局，憑藉實實在在的優勢，壯大自身實力。眾所周知，香港不實行外匯管制，資金自由進出，聯匯制度確保幣值穩定，普通法體系具備公信力，更重要的是，香港背靠內地這個全球經濟的“壓艙石”。在動盪時期，這些因素共同鑄就了一份罕見的“確定性”，而這恰恰是投資者最渴求的。



社論認為，中東資金流入香港，帶來的好處不止一端。最直接的是提升港股的深度與流動性，鞏固香港作為財富管理中心的地位。更深層次而言，在“一帶一路”項目、伊斯蘭金融、綠色投資等領域，中國與中東之間有廣闊的合作空間，香港可憑藉安全可靠的專業服務，更好發揮“超級聯繫人”作用，助力中國與中東實現深度連結，過程中部分原本落戶新加坡的資本甚至也有可能轉移過來香港。



展望未來，國際形勢很可能繼續複雜多變，風險挑戰依舊暗流湧動，資本避險需求持續釋放，我們絕對有條件承接這個龐大需求，進一步拉闊與新加坡、杜拜等競爭對手的差距。所以說，中東不穩不僅是挑戰，更是香港強化國際金融中心地位的機遇。