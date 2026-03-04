人大將開幕 發言人介紹議程安排

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會中午12點召開，大會發言人婁勤儉首先向中外記者發佈會了今年的大會議程和有關安排。婁勤儉表示，今年是中國共產黨成立105周年，“十五五”開局之年。即將召開的十四屆全國人大四次會議，是國家政治生活中的一件大事。



婁勤儉說，大會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，發展全過程人民民主，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，緊緊圍繞黨和國家工作大局，認真履行憲法和法律賦予的職責，動員全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅定信心、奮發進取，為基本實現社會主義現代化而共同奮鬥，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興偉業新局面。



婁勤儉介紹，這次大會將於3月5日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天，共安排3次全體會議。大會議程共有11項：



第一項，審議政府工作報告；第二項，審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案；第三項，審查2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計劃草案；第四項，審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案；第五項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國生態環境法典（草案）》的議案；第六項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》的議案；第七項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》的議案；第八項，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第九項，審議最高人民法院工作報告；第十項，審議最高人民檢察院工作報告；第十一項，審議關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告。

