婁勤儉：全國一盤棋實現“十五五”規劃

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉答問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日中午12時在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問，向中外媒體記者介紹了本次大會將要審查“十五五”規劃綱要草案同時還將審議國家發展規劃法草案的相關情況。



婁勤儉表示，制定和實施五年規劃，是中國共產黨治國理政的一條重要經驗。從上世紀50年代第一個五年計劃開始，中國連續編制和實施了14個五年規劃，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，彰顯了堅持中國共產黨領導、集中力量辦大事、有效市場和有為政府相結合、“一張藍圖繪到底”等制度優勢。去年“十四五”圓滿收官，中國經濟總量突破140萬億元人民幣，對世界經濟增長的貢獻率穩定在30%左右。



婁勤儉說，“十五五”時期是我國基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。黨的二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃《建議》，為未來五年的中國發展作出戰略部署。“十五五”規劃綱要草案在廣泛征求意見的基礎上，將提請此次大會審查批准并公布實施，使黨的主張通過法定程序轉化為國家意志和人民共同行動。規劃的編制過程，就是集中智慧、凝心聚力、統一思想的過程，將匯聚起團結奮進的磅礴力量。



婁勤儉指出，在制定實施五年規劃的長期實踐中，探索形成了在黨中央集中統一領導下，由黨中央提出規劃《建議》、國務院編制規劃《綱要》、全國人大審查批准後向社會公布實施的制度安排。此次大會審議國家發展規劃法草案，以法律形式將這些成熟做法固定下來，更好發揮國家發展規劃的戰略導向作用。各地各部門將根據“十五五”規劃綱要，制定各級各類規劃，堅持全國一盤棋、上下齊努力，確保實現規劃目標任務。全國人大及其常委會將依法對規劃實施情況開展監督。