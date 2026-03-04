婁勤儉：爭讓人民群眾能消費、敢消費、願消費

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午12點召開，大會發言人婁勤儉向中外記者發佈會介紹本次大會有關情況并回答記者提問，在談及有關消費市場和政策的問題時，婁勤儉表示，去年我國深入實施提振消費專項行動，消費市場規模穩步擴大，今年將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提振消費，讓人民群衆能消費、敢消費、願消費。



婁勤儉表示，“蘇超”的確很火，《哪吒2》我也看了，應該說消費是拉動經濟增長的主引擎。2025年，我國深入實施提振消費專項行動，消費市場規模穩步擴大，社會消費品零售總額首次突破50萬億元，消費對經濟增長的貢獻率達52%。



婁勤儉指出，具體來說：一是消費結構優化升級。加力擴圍消費品以舊換新，惠及3億6千6百萬人次。辦好進博會，滿足多元化消費需求。二是服務消費潛力釋放。服務零售額增長5.5%，文旅休閑、交通出行等保持兩位數增長，數字消費、綠色消費、健康消費持續擴大。三是入境消費熱度攀升。擴大免簽國家範圍，優化升級離境退稅政策，“中國游”“中國購”持續火熱，全年離境退稅銷售商品銷售額增長近1倍。特別是海南自貿港封關後，迎來新一波的旅游消費熱。

