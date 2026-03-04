婁勤儉：中美應相互成就共同繁榮

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午12點召開，大會發言人婁勤儉向中外記者發佈會介紹本次大會有關情況并回答記者提問，在談及美國總統特朗普預計不久後訪華以及中美關系的發展趨勢時，婁勤儉表示，元首外交對中美關系發揮著不可替代的戰略引領作用，習近平主席同特朗普總統保持經常性溝通，為中美關系巨輪穩健前行校准航向、注入動力。



婁勤儉表示，中方一貫主張，作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。習近平主席指出，兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啓示，也是現實的需要；中美“相互成就、共同繁榮”是看得見、摸得著的實景。



婁勤儉認為，元首外交對中美關系發揮著不可替代的戰略引領作用。去年以來，習近平主席同特朗普總統保持經常性溝通，為中美關系巨輪穩健前行校准航向、注入動力。兩國關系保持總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關系穩定向前發展。



婁勤儉指出，中方願同美方一道，加強各層級各渠道的溝通，為雙方合作開辟更廣闊的空間。同時，中方也有自己的原則和底綫，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。去年，全國人大邀請美國國會衆議員代表團訪華，與美國國會參議員保持對話，派出全國人大青年代表團訪美。美方議員的一個普遍感受是，見比不見好，談比不談強。全國人大願同美國國會保持接觸交流，從立法機構角度助力中美關系穩定健康發展。希望美國國會能够客觀理性看待中國和中國發展，多做有利於中美關系和兩國人民友好的事。



（後方支援助理記者：劉一瑋）

