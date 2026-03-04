婁勤儉：中歐彼此需要 應攜手共面挑戰

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午召開，發言人婁勤儉在會上談及中歐關係表示，中國和歐洲彼此需要，應攜手應對全球挑戰。



有捷克媒體記者問到，去年，歐洲多國政要和歐盟機構領導人相繼訪華，有觀點認為，歐洲“正轉向中國”；同時，也有觀點認為，在經濟貿易等領域，歐洲面臨來自中國的競爭和挑戰。請問發言人對此怎麼看？



婁勤儉表示，去年是中國同歐盟建交50周年，中歐高層交往密切。習近平主席同歐洲領導人多次會晤，就加強中歐夥伴關係、深化互利合作、共同應對全球性挑戰達成重要共識。中歐務實合作成果豐碩，人文交流有聲有色。事實證明，歐洲需要中國，中國也需要歐洲。



婁勤儉說，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，對華合作有利於歐洲發展經濟、提升民眾福祉。比如，位於匈牙利的中歐商貿物流合作園區，搭建了中歐企業雙向互動平台，持續提升匈牙利的歐洲物流樞紐地位。克羅地亞的佩列沙茨跨海大橋，歐盟基金出資、中國企業承建，“一橋架南北，天塹變通途”，實現了民眾長期以來的夙願。



再比如，中國國家電網投資葡萄牙國家能源網公司，分享中國在電網運行管理、新能源並網等方面的技術經驗，支持與協助葡萄牙推進能源轉型發展，實現了“互學互鑒”“互利共贏”。中石油與英國殼牌聯合投資的澳大利亞箭牌能源公司，充分實現優勢互補，為第三國提供創新、高效和環保的能源解決方案，促進了當地的就業和經濟發展。

