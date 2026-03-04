人大談立法工作三要素：科學、民主、依法

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午在北京人民大會堂召開，發言人婁勤儉就全國人大常委會一年來的立法工作情況向中外記者做了介紹。



婁勤儉表示，全國人大常委會深入推進科學立法、民主立法、依法立法。一年來，共審議法律、法律解釋、決定草案40件，通過其中24件，包括：制定法律6件，修改法律14件，通過法律解釋1件、有關法律問題和重大問題的決定3件。主要是：一是健全社會主義市場經濟法律制度。為維護公平競爭的市場秩序，修改反不正當競爭法，加快構建全國統一大市場。為暢通國內國際雙循環，修改對外貿易法、仲裁法、海商法，更好適應高水平對外開放。



二是推進社會民生領域立法。制定突發公共衛生事件應對法，修改傳染病防治法、食品安全法，守護人民群衆生命安全和身體健康。制定危險化學品安全法，修改治安管理處罰法、網絡安全法，支撑高水平平安中國建設。制定國家公園法，修改環境保護稅法，更好守護綠水青山。



三是完善全過程人民民主制度體系。修改城市居民委員會組織法、村民委員會組織法，推進基層治理體系和治理能力現代化。



去年，全國人大常委會還開展了法律清理工作。



（後方支援記者：郭至君、助理記者：劉一瑋）

