人大新聞發佈會：科技發展未來無限可能

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午召開，發言人婁勤儉在會上談及以人工智能為代表的中國科技創新時表示，去年是國產人形機器人產業實現技術突破和場景落地雙重跨越的關鍵一年，中國的科技創新和發展，關鍵在於核心技術自主可控。



婁勤儉表示，去年無疑是國產人形機器人產業實現技術突破和場景落地雙重跨越的關鍵一年。隨著人形機器人技術能力、應用場景的不斷拓展，讓我們看到了一個充滿無限可能的未來。



婁勤儉指出，人形機器人追求對奇妙人體的孿生共存。人形機器人集成了人工智能、高端制造、新材料等領域的前沿技術。人工智能需要智能計算、高速數據傳輸和海量數據存儲能力，需要智能芯片、算法模型和大數據協同的技術體系。人形機器人的感知、控制、執行涉及到具身智能、電子電機、增材制造、複合材料等先進技術。多領域、跨學科的理論和技術，正在相互激蕩、融合創新。



婁勤儉認為，要使機器人如人類一般感知思維、決策行動，其科學理論和技術還需要全球共同努力。同時，人形機器人的興起和廣泛運用，會給我們在倫理道德、社會治理等方面提出新的課題，也需要全世界共同解答。

