婁勤儉：台灣問題是中國核心利益中的核心

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉答問，談及台灣問題（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午召開，發言人婁勤儉在會上談及中國與周邊國家的關係，並特別提及了日本領導人此前對台灣的不當言論，他表示，中方對此堅決反對，中國人民決不允許任何外部勢力幹涉中國內政，堅決維護國家主權、統一、領土完整。



婁勤儉說，周邊國家是搬不走的鄰居，大國與周邊如何相處折射出大國的世界觀、秩序觀和價值觀。中國始終將周邊置於外交全局的首要位置，始終致力於促進地區和平穩定和發展繁榮。習近平主席幾乎遍訪周邊國家，去年主場外交和重要出訪更是著眼周邊。正如你所看到的，在元首外交的戰略引領下，中國同周邊國家鞏固戰略互信，深化全方位合作，加強各領域交流，為地區穩定發展注入強勁動能。



婁勤儉表示，維護國家主權、安全、發展利益是所有對外交往的出發點和落腳點。台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。日本領導人發表涉台錯誤言論，中方對此堅決反對。中國人民決不允許任何外部勢力幹涉中國內政，堅決維護國家主權、統一、領土完整。



婁勤儉指出，當前，求穩謀治、共促發展仍是地區主流期待，區域發展融合大勢不可逆轉。我們將深入貫徹中央周邊工作會議精神，聚焦構建周邊命運共同體，堅持睦鄰安鄰富鄰、親誠惠容、命運與共理念方針，攜手周邊國家共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好家園。全國人大將繼續加強與周邊國家立法機構雙多邊的交流合作，助力中國式現代化同周邊國家發展相互促進、相得益彰。



