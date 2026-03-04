婁勤儉：民族團結促進法草案增強民族凝聚力

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午召開，發言人婁勤儉談及本次大會即將審議的民族團結促進法草案時表示，制定民族團結進步促進法，健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，進一步增強中華民族的凝聚力和向心力。



婁勤儉表示，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視民族工作，鮮明提出鑄牢中華民族共同體意識，形成了習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想，黨的民族工作取得新的歷史性成就。



婁勤儉指出，立足新時代黨的民族工作的歷史方位，制定民族團結進步促進法，就是要順應中華民族從歷史走向未來、從傳統走向現代、從多元凝聚為一體的發展大趨勢，通過國家立法方式，保證黨對民族工作的全面領導，健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，支持民族地區加快融入國家發展大局，更好保障民族團結、維護各族群衆合法權益，進一步增強中華民族的凝聚力和向心力。



婁勤儉認為，這部法律注重與民族區域自治法等其他法律法規協調和銜接，側重聚焦鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，調整全國範圍內的民族關系。草案明確了民族團結進步事業的總體要求、重要原則以及相關主體的職責要求，規定了構築共有精神家園、促進交往交流交融、推動共同繁榮發展等方面的具體舉措。待法律頒布後，我們將做好貫徹實施，以中華民族大團結促進中國式現代化。



（後方支援助理記者：劉一瑋）

