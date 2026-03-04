人大發佈會談香港 新起點新發展新躍升

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉談及香港（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午舉行，發言人婁勤儉談及香港表示，相信在新的起點上，香港一定能够充分發揮“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，牢牢把握“國家所需、香港所長”的結合點，在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展。



婁勤儉說，在中國人民和中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍中，香港同胞從未缺席。過去一年，在中央的大力支持下，香港特區政府團結帶領社會各界，著力拼經濟、謀發展、搞建設，香港由治及興邁出新步伐。



我們可以看到，香港國際金融中心地位更加穩固，全球金融中心指數評分排名世界第三；港股IPO規模按年上升兩倍、高居全球第一。營商環境開放高效，經濟自由度排名世界第一，世界競爭力排名重返全球前三；國際調解院總部落戶香港，亞洲基礎設施投資銀行、國際統一私法協會宣布在港設立辦事處。科創成為香港經濟發展的新引擎，母公司在海外或內地的駐港公司數量超過1萬間，創歷史新高；北部都會區、河套香港園區建設加速推進。人才集聚效應不斷顯現，世界人才排名大幅躍升至全球第四、亞洲第一。

