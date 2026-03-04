婁勤儉：持續深入貫徹落實人大監督作用

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午召開，大會發言人婁勤儉談及全國人大常委會在開展監督方面做的工作，並介紹了人大代表在其中發揮的作用。



婁勤儉表示，過去一年，全國人大常委會認真履行憲法法律賦予的監督職責，始終堅持正確監督、有效監督、依法監督。監督內容上，聚焦黨中央重大決策部署和人民群衆所思所盼，推動促進高質量發展，推動增進民生福祉，推動建設美麗中國，加強對執法、監察、司法工作的監督，加強財政經濟工作監督，加強憲法實施和監督。



監督方式上，綜合運用聽取審議報告、執法檢查、專題詢問、專題調研、備案審查等方式，形成監督工作合力，有效提升監督工作的針對性和實效性。一年來，聽取審議22個監督工作報告，開展5項執法檢查、2次專題詢問、11項專題調研，作出1項決議。



監督效果上，著力督促“一府一委兩院”依法履職。比如，聽取審議新質生產力發展情況報告，推動促進新質生產力發展舉措落實落地。加強對各類國有資產管理情況的持續性監督，建立健全整改問責機制。聽取審議應對氣候變化和碳達峰碳中和工作情況等報告，檢查森林法實施情況，推動建設美麗中國。檢查食品安全法實施情況，推動落實全過程監管責任。



婁勤儉說，我們在監督工作中堅持發展全過程人民民主，充分發揮人大代表作用。比如，圍繞“十五五”規劃綱要編制工作若幹重要問題開展專題調研，組織代表1000多人次調研67個題目。比如，建立了委員長會議研究確定重點督辦代表建議的工作機制，23項重點督辦建議逐一落實，解決了一批人民群衆普遍關心的問題。接下來，我們將持續深入貫徹實施監督法，更好發揮人大監督作用。



（後方支援記者：郭至君、助理記者：陳鑫琳）

