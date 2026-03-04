婁勤儉：中國會繼續做大發展 共享機遇

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午召開，發言人婁勤儉談到高水平對外開放時表示，“十五五”時期，中國將繼續穩步擴大制度型開放，中國過去是、現在是、將來也必將是外商理想、安全、有為的投資目的地。



婁勤儉表示，只有開放的中國，才會成為現代化的中國。“十四五”時期，中國出口占世界比重穩定在14%以上，貨物貿易連續9年位居世界第一，服務貿易、雙向投資穩居世界前列，累計實際使用外資超過7000億美元，2025年高技術產業引資占比接近1/3。過去一年，我們舉辦了第八屆進博會，啓動海南自貿港全島封關運作，出台一系列穩外資政策舉措，持續推進高水平對外開放。



婁勤儉指出，當前，全球經濟增速放緩，單邊主義、保護主義抬頭，中國經濟頂壓前行、向新向優發展。其重要因素，在於擁有全球規模最大、門類最齊全的制造業體系，是全球產供鏈“關鍵環節”；在於擁有規模巨大的消費市場，未來10多年，中國中等收入群體可能超過8億人，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景；在於擁有堅定不移的對外開放基本國策，政策環境透明、穩定、可預期。中國過去是、現在是、將來也必將是外商理想、安全、有為的投資目的地。

