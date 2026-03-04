婁勤儉：民營企業家大顯身手正當其時

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今日中午召開，發言人婁勤儉談及民營經濟促進法實施情況時表示，黨和國家促進民營經濟發展的基本方針政策一以貫之，不能變，也不會變，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。



婁勤儉指出，民營經濟促進法是民營經濟發展的基礎性法律。自去年5月頒布實施以來，國家有關部門深入推進配套制度建設，推出了150多項配套制度；多個省區市針對地方特點和企業的主要關切，出台了相應的地方性法規。全國人大常委會組織對涉及民營經濟發展的規範性文件開展集中清理，督促修改、廢止1400多件。這些做法營造了促進民營經濟發展的良好環境，有力保證法律實施的政治效果、法律效果、社會效果。



婁勤儉強調，不少民營企業反映，促進投資和科技創新的一系列政策，使民營企業的創新能力顯著提升；企業貸款貼息等融資促進政策，使民營企業的市場競爭力得到增強；開展規範涉企執法專項行動，進一步優化了營商環境。



婁勤儉表示，我們相信，隨著法律的進一步實施落地，民營經濟發展的信心、底氣和動力將更加充足，前景將更加廣闊，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。



（後方支援助理記者：劉一瑋）

