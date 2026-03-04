全國人大首場新聞發布會問答全文

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人婁勤儉向中外媒體介紹本次大會有關情況，並就“十五五”規劃綱要、生態環境法典、科技創新發展、中美關係、台灣問題、香港在“十五五”新階段的機遇等相關問題回答了中外記者們的提問。以下是新聞發布會問答全文：



十四屆全國人大四次會議新聞中心主任、全國人大常委會辦公廳新聞局局長金晴中：中外記者朋友們，大家中午好。十四屆全國人大四次會議新聞發布會現在開始。剛才，大會主席團舉行了第一次會議，指定婁勤儉先生為大會發言人。現在，我們請大會發言人發布大會議程和有關安排，并就大會議程和人大相關工作回答大家的提問。謝謝。



十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉：各位媒體朋友，女士們、先生們，大家好！元宵節後，我們就有緣相聚在一起，祝大家萬事順遂，吉祥幸福。歡迎大家採訪十四屆全國人大四次會議。剛才，大會預備會議通過了大會議程。十四屆全國人大實有2878名，目前已有2773名代表向大會報到。大會的各項準備工作已全部就緒。



今年是中國共產黨成立105周年，“十五五”開局之年。即將召開的十四屆全國人大四次會議，是國家政治生活中的一件大事。



大會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，發展全過程人民民主，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，緊緊圍繞黨和國家工作大局，認真履行憲法和法律賦予的職責，動員全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅定信心、奮發進取，為基本實現社會主義現代化而共同奮鬥，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業新局面。



這次大會將於3月5日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天，共安排3次全體會議。

