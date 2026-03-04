中評現場：全國政協會議即將開幕　備受關注

全國政協十四屆四次會議將於今天下午3點在人民大會堂隆重開幕（中評社 林艶攝） 中評社北京3月4日電（記者 林艶）2026年全國兩會大幕即將開啟，全國政協十四屆四次會議將於今天下午3點在人民大會堂隆重開幕，中共中央總書記、國家主席習近平將出席大會。



全國兩會向來是世界觀察和讀懂中國的重要窗口，尤其今年是“十五五”開局之年，是國際社會觀察中今年乃至未來五年政策走向的窗口，因此今年全國兩會格外備受海內外關注。



中評社記者現場看到，參加兩會報導的境內外媒體記者們提前一個半小時，早早地來到了人民大會堂二樓，卡好拍攝機位，忙碌著調試設備。面對這個一年一度的盛會，媒體記者們也都整裝待發，在一樓大廳和東門廣場迎接來自各界的委員們，更備好了各種問題打算借此機會向委員們問策問計。



下午開幕大會主要有兩項議程：聽取和審議全國政協常委會工作報告，聽取政協全國委員會常務委員會關於政協十四屆三次會議以來提案工作情況的報告。全國政協主席王滬寧將在會上代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告，介紹一年來全國政協常委會的主要工作情況以及2026年的主要任務。



據瞭解，全國政協十四屆四次會議會期7天，將於3月11日上午閉幕。會議期間，委員們還將列席十四屆全國人大四次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案；審議通過全國政協十四屆四次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆三次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆四次會議提案審查情況的報告。



大會還將安排開幕會、閉幕會以及兩次次大會發言；各委員駐地將開展多場界別小組會議，部分界別也將舉行界別協商會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽，大會將舉辦3場“委員通道”採訪活動。



（後方支援助理記者：陳鑫琳）