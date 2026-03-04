富權：王定宇再被爆緋聞　不僅僅是一樁八卦

中評社香港3月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：王定宇再被爆緋聞或涉民進黨內派系鬥爭。以下為文章內容。



以緋聞著稱並因此而得名“王八千”民進黨“立委”王定宇，再被爆緋聞。昨日《鏡周刊》等多家媒體報導，王定宇被拍到與自稱為“愛爾麗集團執行長”的社交名媛劉怡萱，在台北、台南兩地豪宅頻繁同進同出，並有多次過夜記錄。而劉怡萱此前被視為愛爾麗集團總裁常如山的“紅粉知己”，常如山曾為其購置房產與名車。事件因此被外界稱為“奪人小三”，與五年前的“王八千”事件互相“輝映”，再次引發較大輿論爭議。有黨內人士透露，民進黨秘書長徐國勇聽聞緋聞後大罵，“太離譜了！太令我失望了！”，並已向上呈報賴清德。該人士也說，賴清德向來支持媒體報導正確的事，因不願看到單一“立委”品德傷害擴大，黨內傳出要召開中央評議委員會，撤銷王定宇中常委身分。



王定宇是外省人的後代，其父親是海南籍外省老兵，本應是兩岸血脈相連的縮影，但他卻背棄家族根源，成為“台獨”急先鋒，被批評為“數典忘祖”。他不但曾經煽動群眾圍堵，並推搡赴台進行學術交流的國台辦前發言人、時任海協會副會長的張銘清，導致其腰部挫傷，事件震驚兩岸社會，而且長期發表分裂言論、推動“法理台獨”，並頻繁在“立法院”及社交媒體上鼓吹“抗中保台”，提案禁止懸掛五星紅旗，並打壓統派人士。二零二四年底，退役將領高安國因公開支持兩岸統一遭台當局逮捕，王定宇公然宣稱“是我舉報的”，並揚言要讓其“坐穿牢底”，引發島內統派團體強烈聲討。因而他被國台辦列入“台獨頑固分子”清單，對其本人及家屬實施禁止入境大陸和港澳、限制關聯企業合作等製裁措施，並依法終身追責。



王定宇不但政治道德崩壞，而且其個人道德形象也崩塌。他曾多次陷入桃色醜聞。最著名的是二零二一年三月被《鏡週刊》爆料與同黨美女發言人顏若芳（同為“湧言會”成員）有不正當關係，兩人當時澄清僅為“房東與房客”的關係，月租八千元新台幣，而被諷為“王八千”。而在此之前，他在二零一八年也曾因與女性助理的親密照事件，而宣布退出“立委”選舉。而在昨日，又是《鏡周刊》率先揭發王定宇與劉怡萱的緋聞。



劉怡萱原為愛爾麗集團總裁常如山的交往對象，兩處豪宅與車輛均由常如山出資購置。常如山曾於二零二五年十月突襲台南住處，發現王定宇的競選背心在沙發上，疑似“抓姦在床”後憤而離開。此事被外界諷為“奪人小三”，道德爭議極大。由於王定宇自詡“愛妻好男人”，常在公開場合感謝妻子李淑吟的支持，稱其為“人生最大支柱”，因而其接連爆出的緋聞使其形象嚴重崩塌。儘管他在政治立場上屬於“深綠”代表人物，擁有一群堅定支持者，但私德爭議不斷對其政治生涯造成陰影，可能進一步削弱其民意基礎。



五年前的“王八千”緋聞被揭發時，政媒兩界就普遍解讀為這是黨內不同派系角力的產物，尤其是“新潮流系”對“湧言會”的打壓。王定宇作為“湧言會”的召集人，該派系依託三立電視台董事長林昆海（“海派”）資源迅速擴張，在二零二一年前後已掌握多個地方黨部主委職位，並在中執委、中常委選舉中斬獲席次，成為民進黨內不可忽視的新興勢力。其勢力擴張，直接挑戰了傳統派系如“新潮流系”的主導地位。二零二一年緋聞曝光時，正值二零二二年縣市長選舉佈局關鍵期。王定宇被視為台南市長熱門人選，可能挑戰時任市長黃偉哲（獲“新潮流系”尤其是賴清德的支援）。分析指出，緋聞爆發恰逢黨內初選前夕，可能是為了削弱王定宇的參選資格，防止其動搖現有權力結構。實際上，民進黨前“立委”李俊毅當時就分析指出，此事後王定宇參選機會已“基本歸零”，間接為黃偉哲掃清障礙。因而有輿論認為，這是“新潮流系”為保黃偉哲連任而發動的“定點清除”行動。



而今次王定宇與劉怡萱的緋聞，雖然目前尚無直接證據表明是民進黨內部派系鬥爭的刻意操作，但從過往類似事件的發展脈絡看，此類醜聞往往被不同派系用作政治攻防的工具，背後確實存在複雜的權力博弈空間。“湧言會”雖有三立、東森等媒體資源加持，但在黨內決策層缺乏深厚根基。尤其是在林昆海已經逝世後，王定宇作為“大阿哥”一旦倒台，整個派系將面臨斷層危機。相較之下，“新潮流系”長期掌控黨內人事與政策制定，更具制度性權力。隨著賴清德全然掌握黨主席與領導人職權，其“賴系”勢力擴張，進一步壓縮其他派系空間。王定宇雖曾獲蔡英文器重，但在賴清德時代影響力受限，使其更易成為派系清洗的犧牲品。



儘管派系鬥爭是主因，但王定宇個人形象的崩塌也不容忽視。他長期以“愛妻”“家庭支柱”人設經營基層支持，緋聞曝光後卻以“房東房客”“已協議離婚”等說辭回應，缺乏真誠道歉，導致公眾信任瓦解。這種道德爭議，恰好為黨內政敵提供了絕佳的攻擊彈藥，使其成為派系鬥爭中的“完美靶心”。



今次王定宇再被捲入緋聞事件，可能會加速民進黨內部派系重組與“去海派化”。王定宇是已故大亨林昆海創立的“湧言會”（俗稱“海派”）的核心大將。二零二一年緋聞爆發後，由於輿論壓力巨大，加上林昆海隨後病逝，“海派”失去了精神領袖和最具攻擊性的戰將。這導致“海派”在黨內的聲勢大減，原本由“海派”掌握的黨媒資源（如三立電視的部分話語權）逐漸被其他派系（主要是“新潮流系”）滲透或接管。而王定宇現今再次被揭發緋聞事件，將讓本已勢弱的“湧言會”雪上加霜，“新潮流系”在民進黨內的主導地位更加穩固，派系生態從“多強並立”進一步向“新潮流獨大”傾斜。



王定宇緋聞不僅僅是一樁八卦，它是台灣政治進入“精細化派系鬥爭”階段的標誌性事件。它展示了媒體如何被用作派系清洗的工具，揭示了私德問題在選舉中的決定性作用，並加速了民進黨內部權力版圖的重新洗牌（“海派”衰落、“新系”獨大）。這一事件也將會強化“討厭民進黨”的情緒：對於反對陣營而言，王定宇事件提供了具體的攻擊素材，強化了“民進黨雙標”、“民進黨腐敗”的敘事，有助於動員反綠選票。