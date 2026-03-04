以色列防長：伊朗新最高領袖將成“清除目標”

中評社香港3月4日電／以色列國防部長卡茨4日威脅稱，任何成為伊朗最高領袖、對抗以色列和美國的人都將成為以色列的“清除目標”。



新華社報導，卡茨當日在社交媒體上說：“無論他叫什麼名字，身在何處，都將成為無可爭議的清除目標。”