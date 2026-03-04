全國政協十四屆四次會議開幕會全文

全國政協主席王滬寧同志代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告（中評社 林艶攝） 中評社北京3月4日電（記者 林艶）3月4日下午，全國政協十四屆四次會議在北京人民大會堂開幕。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平同志，黨和國家其他領導同志，中共中央、全國人大常委會、國務院有關部門負責同志，以及外國駐華使節、海外華僑等，應邀出席今天會議。中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第四次會議，應出席委員2125人，實到2078人，符合規定人數。



下午3時，第十四屆全國政協副主席石泰峰宣布，大會開幕，全體起立，奏唱國歌。



全國政協主席王滬寧代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告：



一、2025年主要工作



2025年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年。面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，迎難而上、奮力拼搏，統籌國內國際兩個大局，順利完成全年經濟社會發展主要目標，我國經濟頂壓前行、向新向優發展，新質生產力穩步發展，改革開放邁出新步伐，民生保障更加有力，社會大局保持穩定。“十四五”圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。中共二十屆四中全會勝利召開，擘畫了“十五五”發展藍圖。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大振奮民族精神、激發愛國熱情、凝聚奮鬥力量。



政協全國委員會及其常務委員會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，認真貫徹落實中共二十大和二十屆歷次全會精神，貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想和在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，堅持人民政協性質定位，堅持圍繞中心、服務大局，充分發揮專門協商機構作用，各項工作取得新成效。



一年來，全國政協共舉辦各類協商議政活動98場次；收到提案5992件，立案5061件，辦復率99.9%；收到信息來稿75648篇，採用17223篇，編報信息刊物2118期，各類議政建言成果收到領導同志批示1057人次、地方和部門反饋報告201個。開展委員履職“服務為民”活動6778項、聯繫界別群眾活動11115項，參與委員21113人次，服務群眾400多萬人次；全年共有委員7043人次參加協商議政會議，1290人次參加視察考察調研，506人次參與理論研究，1965名委員參與提案，1443名委員反映社情民意信息，365名委員提交大會發言，343人次參加全國政協對外交往活動，33名委員榮獲年度優秀履職獎。



一年來，我們著重在四方面下功夫，推動履職工作邁上新台階。



一是堅持中國共產黨的全面領導和黨中央集中統一領導，自覺踐行“兩個維護”。我們堅持“第一議題”制度，全國政協及政協機關、各專門委員會傳達學習習近平總書記重要講話和中共中央決策部署，結合政協職責任務完善貫徹落實的常態長效機制，逐件督辦落實。嚴格執行重大事項請示報告制度。



二是學習宣傳貫徹中共二十屆四中全會精神，聚焦“十五五”規劃制定建言獻策。我們把助力科學制定“十五五”規劃作為2025年重要任務。召開“制定國民經濟和社會發展‘十五五’規劃”專題議政性常委會會議。主席會議成員等牽頭，圍繞增強我國經濟在國際大循環中的韌性和安全水平等重大戰略性前瞻性問題開展專題研究54項，形成一批高質量成果。開設《政協調研（關於“十五五”規劃制定建言專題）》，刊發55期。中共二十屆四中全會召開後，全國政協主席會議、常委會會議進行專題學習貫徹，組織中央宣講團報告會、理論研討會、機關集中輪訓等，實現政協委員和機關幹部學習全會精神全覆蓋。全國政協所屬新聞媒體推出專欄，刊發委員學習體會文章100餘篇。

