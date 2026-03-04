政協開幕 王滬寧談新一年主要任務

全國政協主席王滬寧同志代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告（中評社 林艶攝） 中評社北京3月4日電（記者 林艶）全國政協十四屆四次會議今日下午3時在北京人民大會堂開幕，全國政協主席王滬寧代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告，談及2026年的主要任務。



王滬寧表示，2026年是“十五五”開局之年。人民政協要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義、堅決做到“兩個維護”，深入貫徹中共二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實中共二十屆四中全會部署，貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，堅持聚焦黨和國家中心任務履職盡責，組織參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士，為實現“十五五”良好開局廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。



王滬寧說，要毫不動搖堅持中國共產黨的領導，把牢正確政治方向。堅持和加強黨的全面領導是推進中國式現代化的根本保證，也是人民政協事業發展進步的根本保證。我們要把黨的全面領導貫穿政治協商、民主監督、參政議政全過程和各方面，把“兩個維護”落實到實際行動中、體現在工作成效上。



要堅持把黨的創新理論武裝融入日常抓在經常，提升思想政治引領、廣泛凝聚共識工作實效。思想統一是政治統一、行動統一的基礎，理論學習的深度決定思想認識的高度和貫徹落實的力度。要建立健全黨的創新理論經常性學習、體系化研究、學理化闡釋相融通的機制，推動參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士不斷鞏固團結奮鬥的共同思想政治基礎，多做宣傳政策、解疑釋惑、穩定預期、堅定信心的工作，唱響改革發展主旋律，凝聚團結奮進正能量。要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動。要加強政協對外友好交往，講好中國故事、中國全過程人民民主故事。

