王滬寧總結2025年全國政協主要工作

全國政協主席王滬寧同志代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告（中評社 林艶攝） 中評社北京3月4日電（記者 林艶）全國政協十四屆四次會議今日15時在人民大會堂開幕，全國政協主席王滬寧代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告，總結2025年主要工作。



王滬寧表示，2025年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年。面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，迎難而上、奮力拼搏，統籌國內國際兩個大局，順利完成全年經濟社會發展主要目標，我國經濟頂壓前行、向新向優發展，新質生產力穩步發展，改革開放邁出新步伐，民生保障更加有力，社會大局保持穩定。“十四五”圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。中共二十屆四中全會勝利召開，擘畫了“十五五”發展藍圖。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大振奮民族精神、激發愛國熱情、凝聚奮鬥力量。



王滬寧指出，政協全國委員會及其常務委員會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，認真貫徹落實中共二十大和二十屆歷次全會精神，貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想和在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神，堅持黨的領導、統一戰綫、協商民主有機結合，堅持人民政協性質定位，堅持圍繞中心、服務大局，充分發揮專門協商機構作用，各項工作取得新成效。



王滬寧表示，一年來，全國政協共舉辦各類協商議政活動98場次；收到提案5992件，立案5061件，辦複率99.9%；收到信息來稿75648篇，采用17223篇，編報信息刊物2118期，各類議政建言成果收到領導同志批示1057人次、地方和部門反饋報告201個。開展委員履職“服務為民”活動6778項、聯系界別群衆活動11115項，參與委員21113人次，服務群衆400多萬人次；全年共有委員7043人次參加協商議政會議，1290人次參加視察考察調研，506人次參與理論研究，1965名委員參與提案，1443名委員反映社情民意信息，365名委員提交大會發言，343人次參加全國政協對外交往活動，33名委員榮獲年度優秀履職獎。

