日法院再次勒令原統一教會解散　清算程序啟動

中評社香港3月4日電／共同社報導，有關申請對世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）發出解散命令的即時上訴審，東京高等法院（審判長：三木素子）4日以“屬於不法行為的誘導捐款手法現在也可能仍在持續”為由，支持東京地方法院勒令解散的裁決，決定駁回教團方面的申訴。東京地方法院已任命律師伊藤尚（第一東京律師會）為清算人。對教團財產的調查和管理以及向捐款受害者的清償等清算程序已啟動。該教團將失去宗教法人資格，無法享受稅制上的優惠待遇。



以《宗教法人法》規定為必要條件的“違反法令”為由勒令解散是繼歐姆真理教等之後的第三例。過去兩例的理由是存在引起刑事案件的犯罪行為。以引發重大損害的誘導捐款這一《民法》規定的不法行為作為理由的案例尚屬首次。



教團方面曾表示，2009年宣佈採取徹底的合規措施以來，捐款受害案件已經減少。但審判長三木素子指出“難以期待其自發採取措施防止信徒們的不法行為”。



教團表示“絕不接受不當的司法判斷，將繼續抗爭，包括向最高法院提出特別申訴。”若最高法院推翻解散的裁決，清算程序將喊停。



對此，文部科學相松本洋平表示“期待清算工作順利推進，使受害者獲得救濟。”



2025年3月東京地方法院裁定，對教團的捐款導致至少逾1500人蒙受約204億日元（約合人民幣9億元）的損失，教團對大量受害沒有採取根本性對策，“難以期待其作出改善，解散是迫不得已”。



圍繞教團，2022年前首相安倍晉三遭槍擊身亡後，捐款受害等問題再度引發關注，教團與政界的密切關係也凸顯。