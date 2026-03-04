霍爾木茲海峽關閉對全球天然氣市場有何影響？

霍爾木茲海峽位置圖 中評社廣州3月5日電（作者 肖紀澤）隨著伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽，全球天燃氣市場供需兩端均面臨風險，英國牛津能源研究所高級研究員邁克·富爾伍德撰文分析霍爾木茲海峽關閉對全球天燃氣市場的複雜影響。



全球約20%的液化天然氣供應經由霍爾木茲海峽運輸，這些來源於卡塔爾和阿聯酋。阿曼，中東另一液化天然氣出口國，其液化天然氣出口碼頭位於阿拉伯海，因此無需經由霍爾木茲海峽運出。



卡塔爾和阿聯酋的液化天然氣出口中，約80%運往蘇伊士運河以東的亞洲市場，其餘幾乎全部銷往歐洲。亞洲的主要進口目的地為中國、印度、韓國、中國台灣和巴基斯坦，歐洲的主要進口目的地則是意大利、比利時和波蘭。截至目前，卡塔爾和阿聯酋的液化天然氣年出口總量約為1150億立方米。



本研究採用萊盛德能源咨詢公司的全球天然氣模型，來評估霍爾木茲海峽關閉對全球天然氣市場產生的影響。為全面測算潛在影響，模型假設海峽從2025年7月初開始關閉，直至2026年底，此舉是為了讓測算周期覆蓋至少一整個自然年。這一假設並非暗示海峽關閉會持續如此長的時間，僅為建模分析需要，以覆蓋全年各時段的市場表現。



從液化天然氣供應受到的影響來看，中東地區的液化天然氣供應年降幅約為1100億立方米，不過模型假設卡塔爾仍能保留部分供應量，主要用於供應科威特。2025年下半年至2026年，全球有更多液化天然氣新增產能投運，市場存在一定閑置產能，這使得澳大利亞和北美洲能夠增加液化天然氣出口，部分抵消中東地區的供應缺口。因此，全球液化天然氣供應整體降 幅約為860億立方米，較2024年全球液化天然氣供應量下降15%。



全球液化天然氣進口量也不得不相應減少860億立方米。其中，歐洲的液化天然氣進口降幅最大，達300億立方米，其次為中國、南亞，以及日本、韓國、中國台灣的合計降幅。由於中東液化天然氣供應中斷對亞洲的影響最為直接，部分原本銷往歐洲的液化天然氣（主要來自美國）將被分流至亞洲市場。液化天然氣進口量的降幅，超過了全球天然氣需求的降幅。

