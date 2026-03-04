2月份中國製造業PMI為49.0%

中評社香港3月4日電／中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會4日發佈數據顯示，2月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.0%，比上月下降0.3個百分點。



“2月份，製造業PMI為49.0%，景氣水平較上月下降。從歷史數據看，春節所在月份的PMI大多會出現一些波動，尤其今年春節假期有所延長且全部落在2月中下旬，企業生產經營受到一定影響，製造業市場活躍度總體有所下降。”國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧說。



新華社報導，霍麗慧分析，生產指數和新訂單指數分別為49.6%和48.6%，比上月下降1.0個和0.6個百分點，製造業生產和市場需求有所回落。從行業看，農副食品加工、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於臨界點以上，產需景氣水平保持擴張；紡織服裝服飾、汽車等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場活躍度偏弱。



數據顯示，2月份，大型企業PMI為51.5%，比上月上升1.2個百分點，大型企業生產經營保持擴張；中、小型企業受春節假期影響較大，本月PMI分別為47.5%和44.8%，比上月下降1.2個和2.6個百分點，景氣水平回落。



此外，高技術製造業增長動能持續顯現。高技術製造業PMI為51.5%，繼續位於擴張區間，明顯高於製造業總體水平，相關行業發展態勢良好；消費品行業PMI為48.8%，比上月上升0.5個百分點，景氣水平回升；裝備製造業和高耗能行業PMI分別為49.8%和47.8%，比上月下降0.3個和0.1個百分點，景氣水平有所回落。



“生產經營活動預期指數為53.2%，比上月上升0.6個百分點，製造業企業對春節後市場發展信心有所增強。從行業看，通用設備、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均位於56.0%以上較高景氣區間，相關企業對近期行業發展更為樂觀。”霍麗慧說。