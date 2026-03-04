潘建偉委員：關鍵核心技術要不來、等不來

全國政協委員、九三學社中央副主席、中國科學院院士潘建偉（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月5日電（記者 盧哲）在4日舉行的全國政協十四屆四次會議首場“委員通道”上，全國政協委員、九三學社中央副主席、中國科學院院士潘建偉介紹了“十四五”時期我國量子科技取得的多項突破。潘建偉強調，關鍵核心技術是要不來、等不來的，我們要堅定信心，自主創新，把卡點轉化為發展的支點。



3月4日下午，全國政協十四屆四次會議第一場“委員通道”集體採訪活動在北京人民大會堂舉行。在回答記者提問時，潘建偉介紹了“十四五”時期中國量子科技取得的突破。他表示，“十四五”期間，中國大力推進量子科技事業發展，量子通信持續保持國際領先，量子計算穩居國際第一方陣，量子精密測量的多個方向躍進國際先進行列。潘建偉說，我們成功研製並發射了國際上首顆量子微納衛星。它就像一位太空“信使”，體積很小，成本低，但能耐很大，為信息加上了一把不可破譯的“量子鎖”，實現了中國和南非之間跨越上萬公里的量子加密圖像傳輸，刷新了全球紀錄。



“我們還成功研製了高精度的鍶原子光鐘，能夠做到運行300億年誤差不超過1秒，並在此基礎上實現了百公里自由空間高精度的時頻傳遞。”潘建偉解析，這一重要成就，能夠重新定義時間的基本單位“秒”，為全球提供“中國時間”，並可以保障國家戰略安全和經濟運行的獨立性。



潘建偉還提到，曾經，我們在量子計算方面的關鍵設備——稀釋制冷機，遭遇了全面禁運。我們持續攻關、反復迭代，終於自主研製出具有國際先進水平的大冷量稀釋制冷機，有效支撐了“祖衝之號”系列量子處理器的研製，並在此基礎上取得了量子糾錯領域“低於閾值、越糾越對”的里程碑式成就。