郭蘭峰委員：推進高質量發展需深化體制改革

全國政協委員、中國經濟體制改革研究會會長郭蘭峰（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月5日電（記者 盧哲）全國政協十四屆四次會議第一場“委員通道”集體採訪3月4日下午在北京人民大會堂舉行，全國政協委員、中國經濟體制改革研究會會長郭蘭峰表示，“十五五”時期推進高質量發展，還是需要深化體制改革，需要把握三個方面。



郭蘭峰在回答記者提問時說，“十四五”這五年，我們國家發展極不尋常、極不平凡，黨中央帶領全國各族人民克難關、戰風險，砥礪前行，經濟社會發展取得了新的偉大成就。



他簡要概括：第一，這五年我國經濟總量連續跨上四個台階，總量達到140萬億元，穩居世界第二，這是綜合國力的體現。第二，我國科技支出位居世界第二，國家平均投入超過歐盟國家平均水平，一大批科技研發項目取得突破，這是創新能力的體現。第三，我國貨物貿易出口穩居世界第一，服務貿易出口穩居世界第二，這是國際競爭力的體現。第四，我國城鎮人均住房面積超過40平方米，高鐵總里程穩居世界第一，基本醫保覆蓋13億人口，農村1億貧困人口實現脫貧，這是民生保障能力的體現。“這些都充分證明了中華民族偉大復興的中國夢不可逆轉、勢不可擋。”郭蘭峰說。



郭蘭峰認為，“十五五”時期推進高質量發展，還是需要深化體制改革，需要把握三個方面：第一，要緊緊圍繞高質量發展這個主題進行改革，改革不是漫無目的的，要奔著最緊迫、最關鍵的問題去改，要將阻礙高質量發展的體制性梗阻和機制性缺陷列為重要攻堅目標，構建促進高質量發展的體制環境。