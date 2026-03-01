靈巧手外骨骼　賽博采訪設備亮相全國兩會

記者佩戴的靈巧手（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）靈巧手、外骨骼機器人……在2026年全國兩會現場，記者們借助這些賽博新裝備，跑出新聞加速度。



中評社記者看到，有記者佩戴靈巧手、外骨骼機器人等“賽博新裝備”，在會場內外高效完成采訪、拍攝、傳輸等全流程工作。靈巧手憑借高精度觸覺感知與靈活操控，可穩定持握話筒、調節設備、完成精細操作；輕量化外骨骼則為長時間站立、負重拍攝的記者提供動態助力，顯著降低體力消耗，提升工作效率。曾經只出現在科幻作品中的可穿戴智能設備，如今成為媒體工作者的“得力助手”。這不僅是新聞傳播場景的創新，更成為中國高科技產品融入日常工作、新質生產力惠及千行百業的生動縮影，標志著我國在具身智能、仿生機械、人機協同領域實現關鍵突破。



今年是“十五五”規劃開局之年，發展新質生產力成為貫穿兩會的核心議題。新質生產力以創新為主導，突出智能化、綠色化、融合化，強調把前沿技術轉化為可感知、可使用、可受益的現實生產力。靈巧手與外骨骼從實驗室走向新聞一綫，正是技術突破、產業成熟、場景落地的集中體現。



從會場延伸到社會生活，這類智能裝備已進入規模化應用階段。在工業制造領域，靈巧手承擔精密裝配、檢測作業，推動生產向高精度、高效率升級；在醫療康複領域，仿生靈巧手與助行外骨骼幫助殘障人士重拾生活自理能力；在物流、養老、應急救援等行業，外骨骼設備減輕勞動者負擔，守護職業健康。高科技產品不再是“小衆展品”，而是走進生產一綫、融入民生服務的通用工具。