齊向東答中評：兩岸在AI領域有廣闊合作空間

全國政協委員、全國工商聯副主席齊向東（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）全國政協委員、全國工商聯副主席齊向東4日在人民大會堂接受中評社記者採訪時指出，海峽兩岸在人工智能領域擁有廣闊合作空間。兩岸間有著數不勝數的聯結紐帶，這種聯結非任何力量可以割裂，也必然會進一步推動人工智能領域的發展與合作。



齊向東介紹，人工智能是復合型的科學，單一的學科能力無法支撐其發展，未來人工智能的發展核心是人工智能技術與各行業的深度結合。關於人工智能的發展，有兩個核心觀點：一是安全驅動AI，沒有安全作為保障，人工智能的發展便無從談起；二是人工智能的發展並非技術驅動，而是場景和需求拉動，僅有少數頂尖公司需要研發人工智能原生技術，絕大多數企業只需將現成的人工智能技術與實際的行業需求結合，打造人工智能產品，就能推動社會發展。



被問及兩岸可在人工智能領域開展怎樣的合作？齊向東告訴中評社記者，海峽兩岸在人工智能領域的合作空間非常廣闊。不過人工智能領域也是受政治因素影響較大的領域，芯片、數據等方面的合作均已顯現出受影響的跡象，尤其是數據層面，還存在跨境數據流動的各類限制，兩岸政治環境的改善將有效推動人工智能領域的合作進程。



齊向東認為，經過改革開放40多年的發展，海峽兩岸的聯結早已不是單線聯結，而是從民間到企業再到有關部門，形成了密密麻麻、數不勝數的聯結紐帶，這種聯結並非任何力量可以割裂，也必然會進一步推動人工智能領域的發展與合作。



談及中美在人工智能領域的對比，齊向東指出，中國在人工智能領域的核心優勢，在於應用場景和產業化方面。一方面，中國的數字經濟發展早、步伐快，最早設立大數據局，也最早將數據要素列為生產要素，數據的集中化程度和采集量均處於全球領先水平，而數據正是人工智能產業發展的核心生產要素；另一方面，人工智能未來對人類社會改變最大的具身智能、人形機器人等領域，都需要強大的製造業支撐，中國完善的製造業體系能為人工智能發展奠定堅實基礎。

