莫華倫答中評：兩岸要以藝術為紐帶深化互動

十四屆全國政協委員、香港歌劇院藝術總監莫華倫（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）全國兩會期間，十四屆全國政協委員、香港歌劇院藝術總監莫華倫接受中評社記者採訪時，著重談及兩岸文化藝術交流發展，他表示，台灣作為祖國大陸的一部分，與內地地緣相近、文緣相通，兩岸文化交流空間廣闊，唯有以藝術為紐帶深化互動，才能進一步增進民族感情，凝聚同根同源的文化共識。



莫華倫坦言，台灣與福建同說閩南語，這份語言與文化的聯結，成為兩岸交流天然的橋梁。身為福建大劇院藝術總監，他多年來深耕兩岸文化交流領域，曾代表福建歌舞團赴台演出，在舞台之上深刻感受到兩岸同胞血脈相連的情感共鳴。他認為，兩岸文化藝術交流的核心，在於持續推動雙向互動，既要讓台灣的文藝團體多來內地演出，也應讓內地的藝術團體走進台灣，以表演為媒介，讓兩岸同胞在文化交融中拉近距離、增進理解。



在談及文化交流的整體發展時，莫華倫表示，香港依托“一國兩制”的獨特製度優勢，是中外文化交流的重要窗口。而中國幾千年的傳統文化，更是文化傳播的深厚根基，昆劇等傳統藝術的悠久歷史，成為向世界展示中國文化魅力的重要載體。他強調，文化工作者既要講好中國傳統文化故事，也要展現現代中國的發展成就，讓世界看到真實、繁榮、穩定的中國——如今中國大陸發展日新月異，香港在國安法和23條立法保障下持續繁榮穩定，回歸即將迎來29周年，正以更開放的姿態融入國家發展大局。



秉持文化創新理念，莫華倫所在的香港歌劇院今年打造了以大灣區與香港交流融合為背景的原創歌劇，用現代題材講好中國故事。他表示，文化傳播既要堅守傳統，也要與時俱進，除了傳統文化，一國兩制的實踐成果、中國特色社會主義制度的優勢，都需要通過文化藝術的形式向世界傳遞。作為深耕國際舞台的藝術工作者，他始終堅持在海外演出中唱響中國歌曲，以歌聲為媒，讓世界聽見中國聲音。



此次兩會，莫華倫也帶來相關提案，核心聚焦如何用好香港的文化、體育資源，發揮香港的窗口作用，推動其更好融入國家發展大局。