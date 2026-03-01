中評觀察：人大發布會彰顯新時代中國底氣

十四屆全國人大四次會議新聞發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）“元宵節後，我們就有緣相聚在一起，祝大家萬事順遂，吉祥幸福。”在4日舉行的十四屆全國人大四次會議新聞發布會上，大會發言人婁勤儉再度與中外記者交流互動，他笑盈盈步入發布廳，一落座就先向記者送上祝福。一句暖心問候，拉近了與全場記者的距離，也為這場發布會奠定了從容、開放的基調。



一個半小時的時間裡，婁勤儉共回應了13個問題，涵蓋台灣問題、香港發展、中美關係、科技創新、法治建設、對外開放等諸多重要議題，內容翔實、金句頻出。這場高密度、高含金量的答問，不僅是全國人大向世界傳遞中國聲音的重要窗口，更如同一張清晰的“民生答卷”與“發展藍圖”，彰顯著新時代中國的底氣與擔當。中評社記者現場觀察，這場發布會呈現以下三大特點：



其一，立場堅定鮮明，彰顯底線思維與大國底氣。



面對涉及國家主權、安全、發展利益的核心議題，婁勤儉的回應始終旗幟鮮明、擲地有聲。談及台灣問題，婁勤儉指出，維護國家主權、安全、發展利益是所有對外交往的出發點和落腳點。台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。日本領導人發表涉台錯誤言論，中方對此堅決反對。中國人民決不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、統一、領土完整。



在回應中美關係時，婁勤儉表示，中美合則兩利、鬥則俱傷，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關係穩定向前發展。這種既正視分歧、更強調共贏的態度，展現出中國在複雜國際格局中堅持獨立自主和平外交政策、推動構建新型大國關係的從容與智慧。