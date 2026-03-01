曾力群：“十五五”機遇多　台商台企可抓住

台灣省全國人大代表、全國台聯常務理事曾力群4日下午在台灣團駐地接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月5日電（記者 陳思遠）台灣省全國人大代表、全國台聯常務理事曾力群4日下午在台灣團駐地接受記者採訪時表示，在“十五五”開局之年，兩岸融合發展將迎來國家戰略、產業協同、青年發展及文化融合四大機遇。她認為，台商台企應該把握“十五五”規劃實施契機，立足兩岸產業的互補優勢，參與到大陸的新能源、人工智能、低空經濟等戰略性新興領域中來。



在兩岸融合發展的時代機遇方面，曾力群認為主要有四大機遇：



一是國家戰略機遇，國家發展戰略規劃將為台灣同胞參與國家建設、分享大陸發展機遇提供廣闊空間，為兩岸融合發展注入新動力。



二是產業協同機遇，“十五五”規劃重視發展新質生產力，大陸新興產業、未來產業的發展方向，與台灣在半導體、精密製造等領域的優勢高度契合，為兩岸產業協同發展創造良好條件。



三是青年發展機遇，“十五五”期間，大陸將持續加大對台灣青年來大陸就業創業的支持力度，在數字經濟、人工智能等領域提供適配崗位，讓台灣青年能安心發展、舒心生活，成為兩岸融合發展的積極參與者和堅定推動者。



四是文化融合機遇，依托“十五五”規劃中共同傳承弘揚中華文化的要求，兩岸將在非遺保護、文化傳承等領域深化合作，讓更多台灣青年參與大陸文化交流和文化產業項目合作，增進文化認同感與民族歸屬感。

