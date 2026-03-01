台興起陸劇新年俗　台籍代表籲共傳中華文化

台灣省全國人大代表、全國台聯常務理事曾力群4日接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月5日電（記者 陳思遠）“大陸影視作品已成為影響台灣青年群體的重要的文化載體，其吸引力源於兩岸同根同源、同文同種，兩岸歷史文化一脈相承，有著天然的情感共鳴和價值認同。”台灣省全國人大代表、全國台聯常務理事曾力群4日接受記者採訪時作出以上表述。



春節期間，台灣興起“陸劇新年俗”，《甄嬛傳》24小時連播吸引超9萬人同步在線觀看，成為台灣民眾春節期間的重要陪伴。與此同時，越劇創新破圈，浙江小百花越劇院時隔近15年再度赴台，攜精品劇目連演五場，受到台灣觀眾熱烈追捧，其中不乏大量青年觀眾。大陸文藝作品在台灣青年中持續升溫，成為兩岸文化交流的生動縮影。



曾力群表示，大陸影視作品不僅是傳播中華歷史文化的重要媒介，更是拉近兩岸青年心靈距離的紐帶，而現象級作品在台灣青年中的熱度，也印證了兩岸歷史文化聯結根深蒂固，是任何勢力都無法割裂的。



針對如何推動兩岸文化融合發展，讓兩岸青年從文化“共賞”走向“共創”，曾力群結合近期浙江小百花越劇團赴台演出的成功實踐，提出三點具體建議：



首先，堅持傳統文化創新轉化。借鑒越劇創新出圈的成功經驗，推動戲曲、非遺等中華優秀傳統文化的跨界融合，打造貼合青年群體的體驗形式，創作更多兩岸共享的文化精品，讓傳統文脈在創新中煥發新生，進一步喚起兩岸青年對中華文化的共鳴與歸屬感。

