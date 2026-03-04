劉永好答中評：傳統產業更應擁抱人工智能

全國政協委員、新希望集團董事長劉永好在全國政協開幕會前接受媒體記者採訪（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）3月4日下午，全國政協委員、新希望集團董事長劉永好出席全國政協開幕大會並接受中評社記者採訪表示，無論焦慮與否，人工智能都會到來，與其被動焦慮，不如主動學習、擁抱它。他認為，機器人不僅要“會唱會跳”，更重要的是“會幹活”，應推動機器人具備更加成熟的“大腦”和“小腦”。



在談及人工智能為產業賦能時，劉永好表示，人工智能正在迅猛發展，幾乎影響到每一個行業，傳統產業也不可避免地受到衝擊。在這一背景下，不少傳統行業從業者難免感到焦慮。



但他認為，無論焦慮與否，人工智能都會到來。與其被動焦慮，不如主動學習、瞭解並應用這項技術，在實踐中逐步熟悉、真正擁抱它，才有可能在行業變革中走在前列。在大家普遍焦慮的背景下，誰走在前列，誰就更具優勢。



在談及機器人未來的產業應用時，劉永好指出，當前機器人技術發展迅速。今年春晚的機器人展示了更高難度的動作和更豐富的表現形式。但他認為，機器人不僅要“會唱會跳”，更重要的是“會幹活”，能夠在工業、農業、醫療等領域發揮實際作用，為百姓生活服務。



劉永好表示，中國在機器人硬件方面進步顯著，整體水平已走在世界前列。所謂硬件，是指機器人的本體製造和具身能力。相比之下，軟件層面仍有提升空間。軟件相當於機器人的“大腦”和“小腦”，決定其能否像人一樣完成複雜具體的工作。



劉永好指出，軟件能力的提升，關鍵在於訓練，訓練又離不開數據支撐。這些數據來源於工廠生產和日常生活場景。因此，需要思考如何在生產環節中梳理和采集數據，將其轉化為機器人可識別、可學習的數據並輸入系統，推動機器人真正具備更加成熟的“大腦”和“小腦”。圍繞機器人“軟件能力”的提升，許多企業正在積極探索，相關工作也在持續推進之中。



（後方支援助理記者：陳鑫琳）