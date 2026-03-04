林松添答中評：發揮人民力量　捍衛世界和平

全國政協外事委員會副主任、原中國對外友好協會會長林松添接受中評社記者獨家採訪（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）全國政協十四屆四次會議3月4日下午在京開幕。期間，全國政協外事委員會副主任、原中國對外友好協會會長林松添接受中評社記者獨家採訪表示，面對當前變亂交織的國際形勢，應充分發揮民間外交的獨特優勢，廣泛匯聚人民力量，為捍衛和維護世界和平與發展事業作出更大貢獻。



林松添表示，當前世界百年變局正加速演進，國際形勢變亂交織，不確定難預料因素顯著增多，“亂”的一面尤為突出。這也是我國“十五五”發展面臨的最大外部挑戰。不過他強調，要和平、謀發展、促合作仍是各國人民的共同願望，更是當今時代潮流，勢不可擋。中國將以自身高質量發展的確定性應對外部各種不確定性，為世界實現持久和平與共同發展做出新的更大貢獻。



林松添指出，應深化各領域、各層級民間對外友好交流合作，以民間交流互動為世界伸張正義、守護和平、促進文明交流互鑒。此舉大有可為。



林松添認為，人民的力量無窮，世界和平穩定與發展繁榮，符合各國人民的共同利益。人民既是和平與發展的受益者，也必然是堅定的維護者捍衛者。面對當前國際局勢變亂交織的艱難時刻，各國人民更應發出順應時代潮流的強音，共同反對霸權主義和單邊主義，反對以武力干涉別國內政，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章和宗旨原則為基礎的國際關係基本準則。



（後方支援助理記者：陳鑫琳）