日政府擬設國家情報會議　首相與9名閣僚組成

中評社香港3月4日電／共同社報導，關於日本政府為強化情報活動功能擬設立的“國家情報會議”，多名政府相關人士3日透露了創設法案全貌相關資訊。該會議由首相擔任主席，由官房長官、法相、外相、財務相、防衛相等9名閣僚組成。考慮到社群平台（SNS）上虛假及錯誤資訊的擴散可能構成對選舉的干預，法案將外國勢力的“滲透影響工作”納入會議的調查與審議範圍。政府計劃最快本月中旬向國會提交法案。



由於難以將SNS上的虛假及錯誤資訊界定為來自外國勢力的有組織發佈，若政府對策過度傾向強化監管，可能會限制憲法保障的“表達自由”，這預計將成為國會審議的焦點。



據政府相關人士透露，法案規定情報會議將就以下事項進行調查與審議：（1）為安全保障和反恐而開展的重要情報活動；（2）應對試圖獲取一旦洩露可能妨礙國政運作的非公開情報的外國間諜活動。



法案的說明資料指出，應對外國間諜活動包括“應對滲透影響工作”。圍繞滲透影響工作，去年7月的參院選舉中曾出現疑似有外國勢力參與的案例，時任官房副長官青木一彥曾表示，日本也正成為此類行動的目標。



情報會議成員還包括金融擔當相、國家公安委員長、經濟產業相、國土交通相。首相認為有必要時，可增減出席者。政府將在內閣官房新設作為事務局的“國家情報局”，並賦予其就會議調查與審議事項進行“綜合協調”“策劃立案”的許可權。