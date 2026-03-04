兩會首日記者拼圍堵　AI科技成採訪熱點

人民大會堂內外的采訪場面尤為火爆，記者圍堵代表委員的采訪場景隨處可見（中評社 林艷攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）每年一度的全國“兩會”正在火熱進行中，一場3000多名中外記者組成的“新聞戰”同步打響。兩會首日，全國政協開幕會前後，人民大會堂內外的採訪場面尤為火爆，記者圍堵代表委員的採訪場景隨處可見，成為當日兩會現場的一道獨特風景。



大會開始前和結束後的半個多小時是兩會記者們採訪的黃金時段，記者門有機會近距離採訪到全國各領域代表委員。為此，各家媒體也提前布局，在停車場、人民大會堂東門廣場及大會堂內的安檢口附近分點守候，努力尋找採訪目標，全力爭取提問機會。



中評社記者看到，昨天大會堂內的圍堵採訪十分熱鬧。記者們早早地等候在安檢口處，趁著代表委員安檢的間隙，快速識別、搜尋採訪對象。現場的媒體同行們既有競爭也有默契，一旦有眼尖的記者認出目標，大家便會集體圍攏上前，代表委員往往被層層圍住，而能否搶到提問機會、獲得有效回應，全靠記者們的專業素養和應變能力。



3月4日下午，全國政協開幕大會召開前，甄子丹、劉永好、吳江浩等代表委員一出場，便被記者們圍得水洩不通。其中，中評社記者在安檢口第一時間認出新希望集團董事長劉永好，迅速上前就人工智能賦能產業發展相關問題提問。隨後，便快速被媒體同行包圍，在人群中被擠進擠出的過程獲得了前兩個問題的回答，實屬不易，卻也精彩難忘。



值得關注的是，AI科技成為當日圍堵採訪中的核心熱點議題。劉永好在回答中評社記者提問時表示，人工智能的到來是大勢所趨，與其被動焦慮，不如主動學習、積極擁抱。他特別提到，當前機器人“四肢發達”，但“大腦”和“小腦”仍需完善，機器人不應只停留在“會唱會跳”的層面，更要實現“會幹活”的實用價值，更好地服務於產業發展。



全國政協委員陳偉鴻在接受中評社記者採訪時，也分享了對AI於傳媒行業融合的見解。他表示，AI的快速發展將深刻改變傳媒行業，傳媒領域同樣需要主動擁抱人工智能。在他看來，AI並非傳媒從業者的“對手”，而是更得力的助手與夥伴，二者不是相互取代的關係，而是攜手同行、協同賦能，共同推動傳媒行業高質量發展。



（後方支援助理記者：陳鑫琳）

