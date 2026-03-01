台灣教師：以舞為橋守護“星星的孩子”

北京舞蹈學院的台灣教師陳縈宣接受中評社記者專訪（中評社 陳鑫琳攝） 中評社北京3月5日電（實習記者 陳鑫琳）3月3日，“廣陽樂語賀元夕・大樹春聲啟新程”2026大樹音樂會元宵國樂夜活動在北京成功舉辦，在京台青台胞與北京民眾齊聚一堂、共慶佳節。活動期間，來自北京舞蹈學院的台灣教師陳縈宣接受了中評社記者採訪。



“我從小就向往北京舞蹈學院，這裡是舞蹈人心中的最高學府。”陳縈宣說，當年她從台灣來到北京舞蹈學院攻讀舞蹈編導專業碩士，一踏上這片土地便深深喜歡上這裡的氛圍。從求學到任教，不知不覺已在大陸度過十一個年頭，北京早已成為她的第二故鄉。



談及選擇留在大陸發展，陳縈宣坦言，一方面是對北舞、對舞蹈教育懷有深厚情懷，另一方面，大陸在藝術教育、少兒美育、公益服務等領域擁有更廣闊的平台與更多元的機會，尤其是兒童歌舞劇、少兒舞蹈普及等方向，與她的專業和興趣高度契合。



近年來，陳縈宣持續投身孤獨症兒童舞蹈治療公益項目，用專業為“星星的孩子”打開心門。她告訴記者，這份初心早在台灣時就已埋下，來到大陸後，她結合兩岸的教學經驗，針對孤獨症孩子的特點設計課程，強化肢體協調、核心力量與社交互動，用舞蹈陪伴孩子成長。在她看來，藝術不分地域，愛與溫暖更能跨越隔閡，這也是兩岸民間交流最真實、最動人的樣貌。



從當年懷揣夢想赴京求學，到如今扎根大陸深耕舞蹈教育與公益事業，陳縈宣十一年的成長歷程，正是兩岸青年融合發展的生動寫照。對於想來大陸發展的台灣青年，她表示：“這裡擁有豐富的資源和無限可能，環境包容又友好，歡迎做好準備的朋友們勇敢出發。”



對於兩岸文化交流，陳縈宣表示今年也在積極推動相關嘗試。她期待未來能有更多機會、更多渠道、更多元的互動方式，不局限於校際往來，更探索多主體交流的可能性。以舞為橋、以心相交，讓兩岸同胞在文化滋養中越走越近、越走越親。