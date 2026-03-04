黃三文：中國糧食高位豐收的密碼是農業科技

全國政協委員、中國科學院院士、中國農業科學院院長黃三文（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月5日電（記者 盧哲）全國政協十四屆四次會議第一場“委員通道”集體採訪3月4日舉行，全國政協委員、中國科學院院士、中國農業科學院院長黃三文表示，中國糧食高位豐收的密碼是農業科技。正是依托農業科技的持續突破與落地應用，我國糧食生產實現高位穩產，豐收成果來之不易。



全國政協十四屆四次會議第一場“委員通道”集體採訪活動當天在人民大會堂舉行。黃三文在回答記者提問時說，中國糧食高位豐收的密碼是農業科技。目前農作物自主培育的品種面積占比超過95%。農作物耕種收綜合機械化率達到76.7%，無人機成為新農具，農民種地更輕鬆高效。2025年我國糧食產量達到1.43萬億斤，較15年前增長907.5億斤，經測算，單產提升對糧食增產的貢獻占比超9成，直觀印證了農業科技對糧食生產的核心支撐作用。



黃三文表示，黨中央始終將解決14億多中國人的吃飯問題作為治國理政的頭等大事，“十四五”期間，種業振興、農機裝備補短板等重大農業科技計劃與行動加速推進，推動農業領域一批基礎理論實現重大突破，多項關鍵技術成功攻克，大批先進適用的農業技術產品落地田間，目前科技對我國農業增產的貢獻率已超過64%。



黃三文說，我國農業科技攻關的成效在種業與機械化領域尤為突出。當前我國農作物自主培育品種的種植面積占比超95%，蔬菜、畜禽、水產的國產種源市場占有率分別達到91%、80%和86%，真正實現了中國糧、中國菜和中國肉都主要用上了“中國種”。農機裝備升級同樣為糧食生產賦能，全國農作物耕種收綜合機械化率達76.7%，無人機等新農具的普及應用，讓農民種地變得更加輕鬆高效，進一步釋放了農業生產活力。