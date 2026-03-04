蔣鵬舉：“蘇超”是建設體育強國的鮮活側影

全國政協委員、致公黨江蘇省副主委、常州市副市長蔣鵬舉（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月5日電（記者 盧哲）全國政協十四屆四次會議首場“委員通道”集體採訪活動4日下午在人民大會堂舉行，全國政協委員、致公黨江蘇省副主委、常州市副市長蔣鵬舉接受記者採訪時表示，“蘇超”破圈可以說是國家建設體育強國的一個鮮活側影。賽事興於文化賦能，“文旅的繁榮也將激蕩起體育賽事的澎湃動力，我們相信2026年的‘城超’必定更加精彩。”



3月4日下午，全國政協十四屆四次會議在人民大會堂開幕。開幕會前，第一場“委員通道”集體採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行。有記者提問蔣鵬舉，“蘇超”已從一場地方的足球賽事成為現象級文化。蘇超為什麼會出圈？有哪些經驗可以推廣？



蔣鵬舉表示，去年“蘇超”很火，現場觀眾243萬，線上觀賽人次超22億，跨區播放量破1000億次。這既是賽事的成功，更是文商旅體融合的生動實踐。站在“蘇超”賽場上的就是我們身邊的普通人，不少是下班後匆匆趕來的銀行職員、外賣騎手和學校老師，他們不為名利，為的是熱愛、夢想和城市榮譽。



蔣鵬舉說，“蘇超”破圈可以說是國家建設體育強國的一個鮮活側影。各省市的場地、青訓、賽事都得到了全面發展。各地的“城超”已經超越了城市之間的體育比賽，成為凝聚社會共識，賦能城市更新，服務美好生活的重要載體。