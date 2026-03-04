北京飄雪 香港代表委員興奮合影送祝福

多位港區全國人大代表在雪中合影（受訪者供圖） 中評社北京3月5日電（記者 盧哲）2026年全國兩會正在拉開帷幕。3月4日，一場不期而至的大雪，讓天安門廣場更添壯美。當天，前往會場參加十四屆全國人大四次會議預備會議的、來自香港的代表們見到飄雪難掩興奮，紛紛在廣場“冒雪”合影，並送上“瑞雪兆豐年”的祝福。



4日上午，北京下起了小雪，代表們在春雪中開啟今年的全國兩會之旅。這場春雪來得有些忽然，開始星星點點，隨後越下越大，一度如鵝毛般紛飛。前往大會堂開會的代表們正好與大雪“迎面相遇”。這對於來自南方“我的城市從不下雪”——香港的代表來說，可謂十分難得的驚喜。



港區全國人大代表黃冰芬十分興奮，在雪中拍攝了多張照片。她在朋友圈寫道：今天是3月4日，開預備會議，通過接下來八天的會議主席團和秘書長名單和相關議程。今年最特別的地方是有特別多法例需要在這個大會審議，包括海內外關注的十五五規劃綱要，還有：對於國家生態文明建設有里程碑深遠意義的《生態環境法典》、為全球環境治理貢獻了體系化的中國方案。將中國獨特的“五年規劃”的治國實踐納入法治制度，確立了國家發展規劃的統領地位的 《國家發展規劃法》。為鑄牢中華民族共同體意識、實現中華民族偉大復興的《民族團結進步促進法》。



“會後，出了人民大會堂，第一次見到初春飄雪，溫柔又帶點清涼，不像寒風刺骨的冬雪，反倒像一場輕柔卻帶著分量的雨。望著這滿天雪花，心裡帶著驚喜與興奮😆。瑞雪兆豐年，願這場春雪，帶來一整年的好光景。”