白宮：向伊朗派美軍地面部隊目前不在計劃內

白宮發言人萊維特出席記者會。（新華社 資料圖片） 中評社香港3月5日電／美國白宮新聞秘書萊維特4日在記者會上說，向伊朗派遣美軍地面部隊目前還“不在計劃內”，但她不會排除總統的任何軍事選項。



在被問及美軍地面部隊是否會派往伊朗時，萊維特說，“目前這些措施不在本次行動計劃之內”，但她不會排除美國總統的任何軍事選項。



新華社報導，美國和以色列2月28日對伊朗發動大規模軍事行動。目前，美以軍事行動主要為空襲，但是否會向伊朗派遣地面部隊，美國總統特朗普、國防部長赫格塞思均未明確排除這一選項，引發關注。