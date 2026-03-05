【
白宮：向伊朗派美軍地面部隊目前不在計劃內
http://www.CRNTT.com
2026-03-05 08:37:50
白宮發言人萊維特出席記者會。（新華社 資料圖片）
中評社香港3月5日電／美國白宮新聞秘書萊維特4日在記者會上說，向伊朗派遣美軍地面部隊目前還“不在計劃內”，但她不會排除總統的任何軍事選項。
在被問及美軍地面部隊是否會派往伊朗時，萊維特說，“目前這些措施不在本次行動計劃之內”，但她不會排除美國總統的任何軍事選項。
新華社報導，美國和以色列2月28日對伊朗發動大規模軍事行動。目前，美以軍事行動主要為空襲，但是否會向伊朗派遣地面部隊，美國總統特朗普、國防部長赫格塞思均未明確排除這一選項，引發關注。
